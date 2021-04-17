St24online отзывы: надежный брокер или развод

Многие из нас нуждаются в профессиональной помощи, когда дело доходит до планирования стабильного финансового будущего. Это основная причина, по которой следует подумать об инвестировании в финансовые рынки. Со временем все больше потенциальных инвесторов ищут надежную компанию. Однако работа с неэтичным брокером может поставить под угрозу с трудом заработанные деньги. К счастью, есть компании, как St24online, которые верят в честность и порядочность. Но чтобы узнать ST24online, надо изучить отзывы в Интернете. А информация на официальных сайтах создает лишь общее представление о том или ином брокере.

И только отзывы реальных клиентов помогают найти ответы на важные вопросы:

надежен брокер или нет;

насколько велики реальные торговые издержки;

как быстро выводятся деньги и выводятся ли вообще;

заинтересована ли компания, чтобы ее клиенты зарабатывали;

качественный ли сервис.

Брокер St24online присутствует на рынке с 2012 года и отзывов о нем в Сети достаточно. Долгое время брокер ориентировался на рынки Австралии и Азии. Поэтому большинство комментариев о ее работе пока на английском, хотя количество трейдеров на территории Российской Федерации быстро растет. Чтобы понять, почему инвесторы выбирают платформу St24online, достаточно проанализировать отзывы реальных пользователей в Сети и данные с официального сайта.

Насколько надежен St24online?

Если опираться на отзывы о St24online, то можно узнать, что компания своевременно платит, всегда идет навстречу клиентам и старается активно внедрять технологические новшества для повышения качества обслуживания. Факты свидетельствуют:

Брокер успешно работает уже почти десять лет. Такой долгий срок присутствия в отрасли говорит о многом, поскольку не все брокеры успешно преодолевают внутренние и внешние кризисы, оставляя при этом своих клиентов вполне удовлетворенными. St24online – это STP-брокер, т. е. он не вмешивается в процесс исполнения приказов, и никак не может влиять на результаты трейдинга. Прибыль компании формируется исключительно за счет спредов и комиссий, которые взимаются при совершении ими операций и финансовых транзакций. Вследствие этого St24online крайне заинтересован, чтобы трейдеры и инвесторы оставались довольными качеством обслуживания, не уходили к конкурентам и больше зарабатывали. Логика тут простая – чем большими объемами оперирует трейдер, тем выше его прибыль и тем больше доход самой компании. То есть интересы клиентов и брокера совпадают целиком и полностью! Согласно требованиям финансовых регуляторов, средства хранятся на отдельных банковских счетах. И, соответственно, они не смешиваются с капиталом торгового посредника. А значит, даже в случае его банкротства деньги клиентов не пострадают.

Заявленная компанией сквозная обработка гарантирует, что операции на платформе St24online полностью компьютеризированы, приказы обрабатываются на межбанковском рынке немедленно, исключая манипуляции со стороны брокера.

Служба персональных помощников, что это?

Среди преимуществ ST24Online авторы отзывов часто выделяют специальный сервис индивидуальных менеджеров. Услуга предоставляется всем владельцам аккаунтов выше Стандартного.

Финансовые помощники работают с одной целью: адаптировать консультации и услуги к потребностям инвесторов в достижении их конкретных целей. St24online предоставляет широкий спектр услуг, который включает в себя все, от сложных стратегий хеджирования до торговых сигналов.

Команда St24online считает, что ее клиенты делятся на две основные категории. Первая — это трейдеры, которые торгуют самостоятельно, но им требуется комплексный совет и руководство в сложных рыночных условиях.

Второй тип участников финансовых рынков ищет более плотного сотрудничества в силу нехватки времени или опыта. Таким инвесторам необходимы дополнительные сервисы в виде готовых торговых рекомендации и инвестиционных предложений.

Отзывы в Сети свидетельствуют, что у St24online найдется решение для каждого клиента.

Торговые условия

О торговых условиях брокера St24online пишут положительные отзывы. Авторы отзывов отмечают отсутствие ограничений для входа в рынок. STP-модель позволяет сделкам попадать в пулы ликвидности, где формируется реальный биржевой стакан (Level 2). А это предоставляет следующие преимущества:

лимитная заявка может быть поставлена прямо в спред, т. е. никаких минимальных дистанций на установку ордера соблюдать не нужно;

заявка по рынку обрабатывается в реальном времени, а исполнение происходит по лучшей текущей цене, из-за чего реквоты отсутствуют даже в периоды высокой волатильности на рынке;

поскольку пул ликвидности формируется крупными мировыми поставщиками в лице банков, фондов, корпораций, то спреды плавающие и очень узкие, комиссий за открытие / закрытие сделок нет, минимальный лот равен единице валюты счета, а кредитное плечо составляет до 1:30.

В итоге издержки на торговлю получаются довольно скромными. Ну а чтобы начать инвестировать на платформе St24online и использовать все эти преимущества, достаточно пройти простую регистрацию на сайте и пополнить счет минимум на 250 USD (EUR) для активации аккаунта «Стандарт».

Типы аккаунтов ST24Online

Всего же в компании 4 типа аккаунтов. В отзывах о St24online трейдеры пишут, что особых различий в качестве обслуживания новичков и ВИП-инвесторов нет. То есть компания равно уважительно относится ко всем, невзирая на объем депозита. Однако, естественно, владельцы крупных счетов имеют дополнительные привилегии.

Доступные типы счетов:

Стандарт – от $250. Предусмотрено бесплатное обучение 1-3 уровня, есть приветственный бонус 50%, 1 безрисковая сделка, рекомендации. ПРО – от $50 тыс. Бесплатное обучение до 3 уровня, бонус 60%, 1 безрисковая сделка, рекомендации, персональный помощник. Премиум – от $250 тыс. Бесплатное обучение 1-5 уровня, бонус 70%, 3 безрисковых сделки, рекомендации, персональный помощник. VIP – от $1 млн. 10 уровней обучения, бонус 100%, 10 безрисковых сделок. А также индивидуальные сигналы для торговли, персональный помощник и сеансы совместной торговли с аналитиком.

Разные учетные записи подходят разным типам инвесторов, при этом каждая учетная запись предполагает и разный опыт участия в финансовых рынках. Но, если верить отзывам, с брокером St24online все его клиенты — от опытных трейдеров до новичков, от мелких вкладчиков до крупных, — имеют возможность реализовать свои финансовые амбиции.

Торговая платформа

Отдельного рассмотрения заслуживает торговый терминал, который часто упоминается в отзывах о St24online. Брокер отказался идти по проторенному пути и использовать готовые решения. Он приложил немало усилий, чтобы создать собственную торговую платформу, одинаково комфортную для трейдеров.

И в своих комментариях трейдеры отмечают, что компании удалось создать инновационный программный продукт. Он отличается:

специальным мостом, который позволяет исполнять приказы за пару миллисекунд;

поддержкой разных типов графиков, включая не только популярные японские свечи и бары;

встроенной лентой новостей и видеорядом известных финансовых новостных каналов;

доступом к широкому кругу активов (более 200), в том числе криптовалютам и валютным парам Форекс, биржевым индексам и акциям;

наличием всех необходимых инструментов для проведения полноценного теханализа.

К тому же из отзывов следует, что терминал работает без нареканий. Не замечено зависаний и сбоев, а для его использования достаточно открыть браузер.

Выводы

Отзывы о St24online подтверждают изложенную на сайте информацию, что свидетельствует в пользу компании. К тому же недобросовестные онлайн-посредники не тратят так много времени и усилий на прямое общение в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники) и платформах для блогеров (Hashtap, Medium), как это делает St24online. Открытость и прозрачность — черты, присущие надежному финансовому провайдеру St24online.