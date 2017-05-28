St24online отзывы: надежный брокер или развод
Многие из нас нуждаются в профессиональной помощи, когда дело доходит до планирования стабильного финансового будущего. Это основная причина, по которой следует подумать об инвестировании...
PoolTogether: очередной победитель беспроигрышной лотереи
Очередной счастливый криптопользователь смог превратить $73 в $43 760. Для этого он сыграл в беспроигрышную лотерею на платформе Ethereum – Powered PoolTogether (POOL). Что такое PoolTogether? PoolTogether...
Стартапы
Nerve Finance закрывает раунд на $2 млн для BSC Stableswap
Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Nerve Finance завершил раунд финансирования. Проводился он пока среди крупных компаний отрасли. Его цель состоит в запуске автоматизированного маркет-мейкера (AMM)...
Aleph представляет DApp для «резервного копирования» NFT
Aleph представляет DApp, которое решает главную проблему NFT-искусства – надежное хранение. Сейчас по большей части файлы хранятся на централизованных платформах, а это таит в...
Интервью
St24online отзывы: надежный брокер или развод
Многие из нас нуждаются в профессиональной помощи, когда дело доходит до планирования стабильного финансового будущего. Это основная причина, по которой следует подумать об инвестировании...
PoolTogether: очередной победитель беспроигрышной лотереи
Очередной счастливый криптопользователь смог превратить $73 в $43 760. Для этого он сыграл в беспроигрышную лотерею на платформе Ethereum – Powered PoolTogether (POOL). Что такое PoolTogether? PoolTogether...
Waves NFT продали за $1 млн: самая крупная продажа вне Ethereum
Сегодня впервые за пределами экосистемы Ethereum была совершена продажа NFT за $1 млн. Сделка состоялась в сети Waves NFT. Waves NFT: безумие продолжается Waves.tech, экосистема технологий...
Giveaway Coinbase на $1,5 млн в BTC запущен в честь IPO
В среду, 14.04.2021 внимание всего криптосообщества было приковано к одной из Нью-Йоркских бирж NASDAQ. Этот день точно войдет в историю криптоиндустрии. Именно тогда акции...
Balancer (BAL) достиг новых максимумов: что движет ралли монеты?
Balancer (BAL), токен популярного автоматизированного балансировщика маркет-мейкеров, достиг небывалого максимума благодаря двум основным катализаторам. DeFi Balancer (BAL) BAL, родная криптовалюта Balancer, популярного AMM, используемого многими пользователями...
ETF Bitcoin: вы уже можете инвестировать в сотни BTC-фондов
Хотя SEC в США все еще не пропускает создание ETF Bitcoin, все желающие уже могут делать инвестиции в блокчейн и криптоиндустрию. Многочисленные американские биржевые...
Теханализ по ETH: эфир нацелен на взятие $2500
Ethereum набирает обороты в области выше $2300 в соотношении с американским долларом. Цена ETH демонстрирует позитивные признаки и, скорее всего, продолжит расти к уровням...
Цифровая валюта CBDC не угрожает криптографии: Morgan Stanley
Цифровая валюта CBDC, возможность создания которой сегодня рассматривают Центробанки многих стран, обещает быстрые и дешевые транзакции. Но такие активы не будут угрожать криптовалютам, как...
Недооцененный альткоин: сравнение FTX и Coinbase
Опытный аналитик назвал один очень недооцененный альткоин. Он был выявлен в результате сравнения двух криптобирж: Coinbase, готовящейся вскоре провести прямой листинг; FTX, которая имеет...
CoinList Rally: 40K инвесторов спешат купить RLY несмотря на памп
На CoinList Rally продали на $22 млн. Ну а всего в покупках социального токена RLY приняло участие 40 000 инвесторов. И это при том,...
Optima-trade отзывы: насколько надежный брокер?
При выборе подходящего финансового посредника необходимо в первую очередь тщательно изучать отзывы уже существующих клиентов. Зачастую именно из комментариев пользователей можно узнать о специфике...
График Ripple: почему ралли пока не окончено?
Ripple продлила на прошлой неделе свое ралли выше зоны сопротивления $1.2. Затем цена осуществила откат по отношению к американской валюте. График Ripple показывает, что...
Nerve Finance закрывает раунд на $2 млн для BSC Stableswap
Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Nerve Finance завершил раунд финансирования. Проводился он пока среди крупных компаний отрасли. Его цель состоит в запуске автоматизированного маркет-мейкера (AMM)...
BTC поднимается выше $60 тысяч: ETH и BNB на новых максимумах
Дни рекордов в криптопространстве с общей рыночной капитализацией почти в $2,1 трлн продолжаются. BTC поднимается выше $60 тысяч: ETH и BNB ставят новые максимумы....
Уровни поддержки Ethereum: почему их нет и что это значит?
Апрель начался с того, что Ethereum, крупнейший в мире альткоин, поднялся вверх и достиг нового исторического максимума в $2153. Напротив, биткоин провел большую часть...