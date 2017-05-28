st24online отзывы

St24online отзывы: надежный брокер или развод

Admin
Многие из нас нуждаются в профессиональной помощи, когда дело доходит до планирования стабильного финансового будущего. Это основная причина, по которой следует подумать об инвестировании...
Pool Together

PoolTogether: очередной победитель беспроигрышной лотереи

Павел
Очередной счастливый криптопользователь смог превратить $73 в $43 760. Для этого он сыграл в беспроигрышную лотерею на платформе Ethereum – Powered PoolTogether (POOL). Что такое PoolTogether? PoolTogether...
Waves-duck

Waves NFT продали за $1 млн: самая крупная продажа вне Ethereum

Павел
Сегодня впервые за пределами экосистемы Ethereum была совершена продажа NFT за $1 млн. Сделка состоялась в сети Waves NFT. Waves NFT: безумие продолжается Waves.tech, экосистема технологий...
Giveaway

Giveaway Coinbase на $1,5 млн в BTC запущен в честь IPO

Павел
В среду, 14.04.2021 внимание всего криптосообщества было приковано к одной из Нью-Йоркских бирж NASDAQ. Этот день точно войдет в историю криптоиндустрии. Именно тогда акции...
Balancer

Balancer (BAL) достиг новых максимумов: что движет ралли монеты?

Павел
Balancer (BAL), токен популярного автоматизированного балансировщика маркет-мейкеров, достиг небывалого максимума благодаря двум основным катализаторам. DeFi Balancer (BAL) BAL, родная криптовалюта Balancer, популярного AMM, используемого многими пользователями...
ETF

ETF Bitcoin: вы уже можете инвестировать в сотни BTC-фондов

Павел
Хотя SEC в США все еще не пропускает создание ETF Bitcoin, все желающие уже могут делать инвестиции в блокчейн и криптоиндустрию. Многочисленные американские биржевые...
ETH

Теханализ по ETH: эфир нацелен на взятие $2500

Павел
Ethereum набирает обороты в области выше $2300 в соотношении с американским долларом. Цена ETH демонстрирует позитивные признаки и, скорее всего, продолжит расти к уровням...
CBDC

Цифровая валюта CBDC не угрожает криптографии: Morgan Stanley

Павел
Цифровая валюта CBDC, возможность создания которой сегодня рассматривают Центробанки многих стран, обещает быстрые и дешевые транзакции. Но такие активы не будут угрожать криптовалютам, как...
FTX

Недооцененный альткоин: сравнение FTX и Coinbase

Павел
Опытный аналитик назвал один очень недооцененный альткоин. Он был выявлен в результате сравнения двух криптобирж: Coinbase, готовящейся вскоре провести прямой листинг; FTX, которая имеет...
Rally социальная платформа

CoinList Rally: 40K инвесторов спешат купить RLY несмотря на памп

Павел
На CoinList Rally продали на $22 млн. Ну а всего в покупках социального токена RLY приняло участие 40 000 инвесторов. И это при том,...
Optima-Trade отзывы

Optima-trade отзывы: насколько надежный брокер?

Admin
При выборе подходящего финансового посредника необходимо в первую очередь тщательно изучать отзывы уже существующих клиентов. Зачастую именно из комментариев пользователей можно узнать о специфике...
XRP

График Ripple: почему ралли пока не окончено?

Павел
Ripple продлила на прошлой неделе свое ралли выше зоны сопротивления $1.2. Затем цена осуществила откат по отношению к американской валюте. График Ripple показывает, что...
BSC AMM

Nerve Finance закрывает раунд на $2 млн для BSC Stableswap

Павел
Протокол децентрализованного финансирования (DeFi) Nerve Finance завершил раунд финансирования. Проводился он пока среди крупных компаний отрасли. Его цель состоит в запуске автоматизированного маркет-мейкера (AMM)...
Дни рекордов в криптопространстве

BTC поднимается выше $60 тысяч: ETH и BNB на новых максимумах

Павел
Дни рекордов в криптопространстве с общей рыночной капитализацией почти в $2,1 трлн продолжаются. BTC поднимается выше $60 тысяч: ETH и BNB ставят новые максимумы....
Ethereum

Уровни поддержки Ethereum: почему их нет и что это значит?

Павел
Апрель начался с того, что Ethereum, крупнейший в мире альткоин, поднялся вверх и достиг нового исторического максимума в $2153. Напротив, биткоин провел большую часть...
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